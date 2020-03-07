Тренеры назвали состав мужской сборной России на марафон в Хольменколлене

Восемь российских лыжников выйдут на старт королевского марафона классическим стилем, который состоится в рамках 13-го этапа Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). В состав сборной России вошли лидер Кубка мира Александр Большунов, Андрей Ларьков, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Ермил Вокуев, Александр Бессмертных и Андрей Собакарёв.
Напомним, из-за угрозы коронавируса соревнования официально проходят без зрителей. Однако, как показал прошедший сегодня женский старт, на трассе эта рекомендация организаторов не выполняется.
В общем зачёте Кубка мира перед хольменколленским марафоном Большунов опережает норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо на 410 очков. В топ-10 входят также россияне Сергей Устюгов и Андрей Мельниченко, которые пропускают старт.
Гонка пройдёт 8 марта, старт — в 13:30 мск.
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