Соперница Непряевой в борьбе за бронзу Кубка мира может завершить сезон из-за учёбы

Норвежская лыжница Астрид Якобсен, скорее всего, не выступит на заключительных этапах Кубка мира, которые пройдут в США и Канаде, так как руководство медицинского университета не разрешило ей отложить начало практики.

«У меня в понедельник начинается практика, я послала заявку с просьбой разрешить мне начать немного позже, чем это позволяют правила. Но мне придется подчиниться. Раз университет не разрешает, то нужно исходить из этого. Подиума в общем зачёте не видать», – приводит слова Якобсен NRK.

Тренеры возмущены позицией университета и предприняли попытку отправить повторную заявку, уже от сборной. Однако ответ был нужен уже вчера, так как отъезд команды запланирован уже на среду, 11 марта.

Якобсен всего 67 очков уступает россиянке Наталье Непряевой в борьбе за третье место в общем зачёте Кубка мира. Ранее стало известно, что ещё одна норвежка, Ингвильд Флугстад Эстберг, идущая пятой, также досрочно завершила сезон из-за перелома пятки. Преимущество Непряевой над американкой Джессикой Диггинс, занимающей шестое место составляет 278 очков.