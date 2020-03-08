Большунов после победы в марафоне опережает Клебо в общем зачёте Кубка мира на 495 очков

Лидер Кубка мира российский лыжник Александр Большунов по итогам королевской марафонской гонки на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) продолжает возглавлять общий зачёт. Россиянин выиграл престижную гонку, доведя общее количество своих очков до 2221.



Главный преследователь Большунова, норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, финишировал 15-м, в результате чего его отставание от россиянина увеличилось до 495 очков.



В топ-10 входит также россиянин Сергей Устюгов. Андрей Мельниченко по итогам сегодняшней гонки покинул пределы десятки лучших.



Лыжные гонки. Кубок мира. Хольменколлен, Норвегия

Общий зачёт. Мужчины. После 33 гонок



1. Александр Большунов (Россия) – 2221.

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1726.

3. Пол Голберг (Норвегия) – 1311…

8. Сергей Устюгов (Россия) – 908…

11. Андрей Мельниченко (Россия) – 625.



Со статистикой Кубка мира по лыжным гонкам можно ознакомиться на «Чемпионате».