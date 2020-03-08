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Большунов досрочно выиграл Кубок мира в дистанционных гонках

Большунов досрочно выиграл Кубок мира в дистанционных гонках
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте дистанционных гонок в сезоне-2019/2020.

8 марта 23-летний россиянин выиграл королевский марафон классическим стилем на 50 км, который проходил в рамках этапа Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

До окончания стартов Кубка мира в программе остались только две неспринтерские гонки – масс-старт и гонка преследования на заключительном этапе в Кэнморе (Канада). Их победитель с учётом бонусов может получить 230 очков. Большунов после победы в Хольменколлене опережает идущего вторым норвежца Сьюра Рёте на 429 очков.

Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины
Дистанционный зачёт на 8 марта 2020 года

1. Александр Большунов (Россия) – 1293
2. Сьюр Рёте (Норвегия) – 864.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) – 840.

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