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8-летняя дочь Д. Комбарова заняла второе место на турнире по художественной гимнастике

8-летняя дочь Д. Комбарова заняла второе место на турнире по художественной гимнастике
Другие / Прочие виды спорта 0

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров сообщил, что его восьмилетняя дочь Ульяна заняла второе место на первенстве по художественной гимнастике и получила приз «Мисс талант».

«Сегодня только второе место и приз «Мисс талант»! Умничка моя, есть к чему стремиться», — написал Комбаров на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в "инстаграме" Дмитрия Комбарова.

Судя по фотографиям, Ульяна пока выступает в младшей группе, то есть без предмета. Дочь футболиста представляет на соревнованиях спортивную школу олимпийского резерва «Юность Москвы» по художественной гимнастике «Олимпийская».
33-летний Комбаров — участник чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов в составе сборной России, чемпион России сезона-2016/2017 в составе «Спартака».

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