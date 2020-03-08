8-летняя дочь Д. Комбарова заняла второе место на турнире по художественной гимнастике

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров сообщил, что его восьмилетняя дочь Ульяна заняла второе место на первенстве по художественной гимнастике и получила приз «Мисс талант».
«Сегодня только второе место и приз «Мисс талант»! Умничка моя, есть к чему стремиться», — написал Комбаров на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в "инстаграме" Дмитрия Комбарова.
Судя по фотографиям, Ульяна пока выступает в младшей группе, то есть без предмета. Дочь футболиста представляет на соревнованиях спортивную школу олимпийского резерва «Юность Москвы» по художественной гимнастике «Олимпийская».
33-летний Комбаров — участник чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов в составе сборной России, чемпион России сезона-2016/2017 в составе «Спартака».
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