Легков отреагировал на слова Нортуга, пообещавшего научить его кататься на лыжах

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал слова норвежца Петтера Нортуга, который обещал в «Гонке Легкова» научить Александра кататься на лыжах. «Гонка» в итоге была отменена из-за отсутствия снега, но Петтер всё равно прилетит в Россию для автограф-сессии.

«Понятно, что всё это шоу, он написал так, как он любит, в своём стиле. Не думаю, что он в буквальном смысле меня бы учил. Хотя по титулам Петтер стоит выше меня на порядок: сколько он завоевал, какие дистанции бегал. Считаю, что Нортуг — один из мировых лидеров, звезда. На данный момент его можно сравнить с Большуновым, хотя у Александра пока нет золотой медали. Но это человек, который бежит всё: и классику, и конёк, и спринты, и длинные дистанции. Поэтому если Петтер хочет меня научить бегать, то пусть учит бегать спринты. Думаю, сейчас на дистанции я бы ему точно составил конкуренцию, потому что я чувствую себя посильнее», — цитирует Легкова Sport24.

Александр также вспомнил о дисквалификации в престижном марафоне «Марчалонга».

«Я Петтера там победил нечестно — в последнюю гору коньком забирался. Я не хотел никого обмануть, просто реально не было сил. Через 15 км после старта мне палку выдернули, нижняя часть темляка порвалась. У итальянской команды были сменные, но у них палки чуть длиннее. Я проанализировал: если поменяю на одну, то будет криво, если на две — то долго. Первые 54 км я шёл позади пелотона. Держался на последнем дыхании, и благодаря тому, что темп гонки был небольшой, снег был свежий, никто не хотел дарить эту лыжню.



Когда подъехал к последней горе, посмотрел на неё и понял: раз места уже далёкие, выступаю чисто для себя. Я рассчитывал на топ-20, но улетел далеко. Ну как добраться? У меня рука вообще не сгибается. Но мне нужно туда забраться. Я понимал, что нас снимают, но мне было даже на это всё равно, я начал делать коньковые движения. Неосознанно, хотя понимал, что я их делаю. Сколько я их делаю — не понимал, было очень тяжело. Поэтому взобрался так, как забрался. Так у меня „Марчалонга“ и прошла», — сказал Легков.

Нортуг — двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира.