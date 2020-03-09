Сундбю: сейчас я недостаточно хорош

Двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю выразил недовольство выступлением в сезоне.
«Надеюсь, я смогу избавиться от проблем. В этом году я просто прыгал от старта к старту. Это была сплошная неразбериха. В таком состоянии я не могу бороться с сильнейшими. После Зеефельда для меня настал год летаргии.
Невозможно измерить влияние психологического фактора. Минувшей весной я был гораздо спокойнее и расслабленнее. Возможно, это оказалось не очень хорошо для меня. Может быть, мне нужно находиться в напряжении и не довольствоваться ситуацией, а работать каждый день, чтобы становиться сильнее. К тому же эти проблемы со спиной весь сезон вставляли мне палки в колёса. Сейчас я недостаточно хорош. Этот сезон и близко нельзя назвать лучшим. Я расстроен. Можно назвать этот год переходным", — цитирует Сундбю NRK.
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