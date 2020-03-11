Большунов принёс России первую победу в общем зачёте Кубка мира среди мужчин

Российский лыжник Александр Большунов, выигравший общий зачёт Кубка мира, установил уникальное достижение. Он стал первым лыжником в истории России, которому удалось выиграть общий зачёт.

Ранее победителями Кубка мира становились Александр Завьялов и Владимир Смирнов, но они представляли сборную Советского Союза. Оба выигрывали общий зачёт Кубка мира дважды. При этом Смирнов одержал вторую победу, когда уже представлял Казахстан.

Большунов в лыжных гонках прервал гегемонию норвежца Йоханнеса Хёсфолта Клебо. Он выигрывал общий зачёт в двух предыдущих сезонах.

Россиянин досрочно стал победителем после того, как норвежцы решили отказаться от поездки на северо-американские этапы Кубка мира из-за угрозы распространения коронавируса. Главным конкурентом Большунова был именно Клебо.