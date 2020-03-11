Вяльбе: норвежцы не привыкли проигрывать, а тут хорошая причина — коронавирус

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира. Большунов гарантировал себе «Большой хрустальный глобус» после того, как норвежская сборная отказалась от поездки на этапы Кубка мира в США и Канаду.
Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, главный преследователь Большунова в общем зачёте, лишился шансов догнать соперника. Норвежская команда решила не ехать в США и Канаду из-за угрозы заражения коронавирусом.
«Победа Большунова? Супер, эмоции переполняют! Гордость за Саню и наш лыжный спорт. Что касается того, что норвежцы отказались от поездки в США, то это их проблемы! Не знаю, чего они там боятся. Моё мнение, они не привыкли проигрывать, а тут хорошая причина — коронавирус», — цитирует Вяльбе Sport24.
Большунов стал первым в истории России победителем общего зачёта Кубка мира.
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