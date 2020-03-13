Президент Польши отправил самолёт за летающими лыжниками в Норвегию

Сборная Польши по прыжкам на лыжах с трамплина обратилась к президенту страны с просьбой предоставить самолёт, чтобы вернуться из Норвегии, где проходил этап Кубка мира. После отмены оставшихся соревнований из-за угрозы распространения коронавируса спортсмены опасались, что будут вынуждены надолго задержаться в Норвегии.

«Не знаю, счастлив ли я, испуган или встревожен. Мы не знаем, как вернуться домой и когда это произойдёт. Это странно. Мой приоритет — поскорее вернуться домой к жене. Это моё единственное желание сейчас», — цитирует трёхкратного олимпийского чемпионка Камила Стоха NRK.



Президент Польши Анджей Дуда откликнулся на просьбу летающих лыжников и отправил за ними правительственный самолёт.