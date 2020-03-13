«Печально видеть, что они делают». Клебо раскритиковал FIS

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо, выигравший «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов четвёртый год подряд, признался, что не особо рад этому достижению, и раскритиковал FIS за слишком долгие размышления о судьбе заключительных этапов Кубка мира. Сегодня, 13 марта, после отказа ряда стран от выступления в Квебеке FIS отменила спринтерские гонки и досрочно завершила сезон.

«Я выиграл спринтерский зачёт, но это мало что значит в данном случае. Спорт и победы в Кубке мира — это не то, что сейчас имеет значение. Вместо этого нам нужно сосредоточиться на том, чтобы вместе делать правильные выборы и положить конец коронавирусу. Это то, что сейчас имеет значение.

Печально видеть, что они делают в FIS и как много времени им понадобилось, чтобы осознать серьёзность ситуации. Для них соревнования Кубка мира важнее жизни и здоровья. Это предосудительно. Они выставляют лыжные гонки в негативном свете. Я рад, что моя позиция в этом вопросе сильна и понятна. Я показал, что в эти дни важно, а что нет.

Тот факт, что даже канадские лыжники отказываются выступать на домашнем этапе, показывает путь, по которому идёт FIS. Это то же самое, как если бы норвежцы отказались выступить в Хольменколлене. Просто стыдно видеть, как FIS управляет своей силой", — цитирует Клебо NRK.

Обладателем «Большого хрустального глобуса» стал россиянин Александр Большунов.