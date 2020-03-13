Российские лыжники не попадут под карантин после возвращения из Канады

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что российские лыжники не будут проходить карантин после возвращения из Канады, где сегодня было отменено проведение заключительного этапа Кубка мира.

«Все сейчас находятся в не очень приятной ситуации, не только спортсмены и артисты, но и обычные люди. Мы все люди и не хотим болеть. Но это обидно — мы прилетели в Канаду, тренировались, жили тут какое-то время. Потом один город отменили, второй, вчера объявили, что в Квебеке будут соревнования, потом ночью решили их отменить.

Сначала поменяли билеты на понедельник, сейчас в суете меняем билеты на сегодня. Вот эта нервозность неприятна, но если говорить в целом о ситуации с коронавирусом, то надо думать о хорошем и не забывать о гигиене.

Сегодня спортсмены вылетают из Канады, завтра прибудут в Россию. Карантина не будет, мы летим через Амстердам. Специально старались при замене билетов попасть на тот же самый Амстердам, чтобы не лететь ни через Париж, ни через Берлин», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

В состав сборной России на североамериканские этапы входят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко и Наталья Непряева. Спортсмены вернутся в Россию завтра, 14 марта.