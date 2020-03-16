Чемпионат России по лыжным гонкам перенесён на ноябрь
Чемпионат России по лыжным гонкам, который должен был пройти в Тюмени с 28 марта по 5 апреля, перенесён на ноябрь из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает «Тюменская арена».
На минувшей неделе исполнительный директор тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Иван Курило сообщил, что чемпионат России пройдёт без зрителей. Однако в итоге соревнования были отменены.
«Такие старты проводятся во многом именно для болельщиков. Поэтому чемпионат России перенесён на ноябрь», — говорится в сообщении.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс.
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