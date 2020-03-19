Вяльбе раскрыла секрет успеха Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объяснила, за счёт чего, по её мнению, российский лыжник Александр Большунов, четырёхкратный призёр Олимпиады и четырёхкратный призёр ЧМ, стал успешным спортсменом. В сезоне-2019/2020 Большунов впервые в карьере завоевал «Большой хрустальный глобус».
«Прежде всего невероятный талант. Бог и родители дали ему огромную силу. В этом сезоне он вырос во всех отношениях – не столько в физике прибавил, сколько в тактике, в правильном подходе к гонкам. Сейчас большинство гонок тактические, в которых важно правильно ориентироваться и включать голову.
Он большой трудяга, который делает больше всех, и это даёт результаты. Хотя в начале сезона, на мой взгляд, он немного перебрал. Большунов заболел перед стартом сезона и хотел очень быстро наверстать потерю формы. Наверстал буквально за неделю, но выглядел чуть тяжеловато, не так, как на дальнейших гонках, где к нему уже пришла соревновательная лёгкость», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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