Вяльбе раскрыла секрет успеха Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объяснила, за счёт чего, по её мнению, российский лыжник Александр Большунов, четырёхкратный призёр Олимпиады и четырёхкратный призёр ЧМ, стал успешным спортсменом. В сезоне-2019/2020 Большунов впервые в карьере завоевал «Большой хрустальный глобус».

«Прежде всего невероятный талант. Бог и родители дали ему огромную силу. В этом сезоне он вырос во всех отношениях – не столько в физике прибавил, сколько в тактике, в правильном подходе к гонкам. Сейчас большинство гонок тактические, в которых важно правильно ориентироваться и включать голову.

Он большой трудяга, который делает больше всех, и это даёт результаты. Хотя в начале сезона, на мой взгляд, он немного перебрал. Большунов заболел перед стартом сезона и хотел очень быстро наверстать потерю формы. Наверстал буквально за неделю, но выглядел чуть тяжеловато, не так, как на дальнейших гонках, где к нему уже пришла соревновательная лёгкость», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.