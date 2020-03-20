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«Папанька наш гуляет». Жена Устюгова опубликовала видео прогулки лыжника с дочкой

«Папанька наш гуляет». Жена Устюгова опубликовала видео прогулки лыжника с дочкой
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Сергей Устюгов воспользовался досрочным завершением сезона, чтобы провести больше времени с семьёй. 17 января у Устюгова и его супруги Елены родилась дочка Кира.

Супруга Устюгова выложила видео с прогулки мужа с дочкой в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Папанька наш гуляет», — сказала в «сториз» «Инстаграма» супруга Устюгова.

Сезон завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы в итоге не стали проводить заключительные этапы Кубка мира, которые должны были пройти в США и Канаде. Устюгов в общем зачёте Кубка мира занял восьмое место. Победителем стал россиянин Александр Большунов, второе место занял норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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