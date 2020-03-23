«Красотка моя». Губерниев оценил фото Непряевой

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил красоту лыжницы Натальи Непряевой. Спортсменка опубликовала в «Инстаграме» фотографию с тренировки, сделанную в Центре лыжного спорта «Малиновка».

«Красотка моя», — написал Губерниев в комментариях.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Непряевой.

24-летняя Непряева — заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года (Пхёнчхан) в эстафете, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 в скиатлоне и эстафете. В сезоне-2019/2020 Кубка мира по лыжным гонкам российская спортсменка заняла третье место в личном зачёте, уступив представительницам Норвегии Терезе Йохауг и Хейди Венг.