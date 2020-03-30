Йохауг призналась, что испытывает счастье, когда в дверь стучится допинг-офицер

Норвежская лыжница Тереза Йохауг, которая в 2016—2018 годах отбыла дисквалификацию за применение допинга, рассказала, что в настоящее время с радостью относится к любой возможности пройти допинг-тест.

По словам Йохауг, в 2019 году она 20 раз проходила допинг-тестирование в рамках программы Антидопингового агентства Норвегии.

«Я думаю, что это здорово – много раз проходить тестирование. Я хочу, чтобы спорт стал как можно более чистым, поэтому чувствую себя действительно счастливой всякий раз, как в дверь стучится допинг-офицер», — приводятся слова спортсменки на сайте норвежского телеканала TV2.

Йохауг добавила, что на допинг проверяют не только успешно выступающих лыжников.

«Мне не кажется, что в этом есть какая-то система», — сказала она.