Йохауг призналась, что испытывает счастье, когда в дверь стучится допинг-офицер
Норвежская лыжница Тереза Йохауг, которая в 2016—2018 годах отбыла дисквалификацию за применение допинга, рассказала, что в настоящее время с радостью относится к любой возможности пройти допинг-тест.
По словам Йохауг, в 2019 году она 20 раз проходила допинг-тестирование в рамках программы Антидопингового агентства Норвегии.
«Я думаю, что это здорово – много раз проходить тестирование. Я хочу, чтобы спорт стал как можно более чистым, поэтому чувствую себя действительно счастливой всякий раз, как в дверь стучится допинг-офицер», — приводятся слова спортсменки на сайте норвежского телеканала TV2.
Йохауг добавила, что на допинг проверяют не только успешно выступающих лыжников.
«Мне не кажется, что в этом есть какая-то система», — сказала она.
Читайте также
- 30 марта 2020
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:22
-
10:22
-
09:50
-
09:35
-
09:16
-
09:00
-
02:04
-
00:42
-
00:30
- 29 марта 2020
-
23:14
-
21:46
-
20:55
-
20:11
-
19:18
-
18:24
-
17:58
-
17:47
-
16:56
-
16:03
-
15:53
-
14:29
-
14:09
-
12:59
-
11:55
-
11:39
-
10:14
-
10:02
-
09:26
-
09:00
-
04:00
-
00:30
- 28 марта 2020
-
23:46
Партнерский контент