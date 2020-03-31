Лыжник Крюков — о допинге: были случаи в команде, один раз мне предлагали

Бывший российский лыжник олимпийский чемпион Никита Крюков признался, что в 2013 году ему предлагали принять допинг.
«Уверен на 99 процентов, что наша спринтерская группа была чистой в Сочи. 90 процентов, что и Легков с Вылегжаниным не пошли бы на такое. Были у нас случаи в команде, не отрицаю. Но от дурака никто не может уберечься. Но мы всю карьеру пытались это отмывать. Для меня это была обычная Олимпиада. Ничего необычного, никаких подстав. Может, чего и было, но нас обошло стороной.
Было, мне предлагали: «Никит, вот есть такое-то и такое». Это, понятно, не афишируется. Открыто никто не будет говорить, но где-то кто-то может намекнуть.
Кто предлагал? Даже не видел этих людей, всё через посредников. На моей памяти такое было один раз. Это был 2013 год. Но вариант с допингом я даже не рассматривал», — сказал Крюков в прямом эфире с Марией Командной в «Инстаграме».
- 31 марта 2020
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