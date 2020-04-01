Легков и Нортуг провели совместную тренировку. Норвежец в шутку объявил о возвращении

Знаменитые лыжники россиянин Александр Легков и норвежец Петтер Нортуг провели совместную тренировку. Спортсмены использовали лыжи самыми разными способами, в том числе в бассейне.
После тренировок Нортуг, впечатлённый Легковым, пошутил, что вернётся в спорт.
«Как вы все знаете, я закончил профессиональную лыжную карьеру. Однако после того, как Александр Легков показал мне, как он тренируется… я думаю, мне стоит вернуться», — сказал он.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в YouTube-канале «Гонка Легкова».
36-летний Легков — олимпийский чемпион в марафоне (50 км) и серебряный призёр в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года, победитель многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» 2013 года. 34-летний Нортуг — двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира (рекорд среди мужчин, побеждал во всех шести современных дисциплинах), двукратный обладатель Кубка мира (2009/2010 и 2012/2013).
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