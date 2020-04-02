Вяльбе: стыдно за то, как выступают наши лыжницы

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила выступления сборной в сезоне-2019/2020, по итогам которого Александр Большунов стал победителем в общем зачёте Кубка мира и завоевал «Большой хрустальный глобус». Вяльбе похвалила Большунова, а вот женская сборная удостоилась низкой оценки.
«У нас есть женская и мужская сборные, нужно говорить о них отдельно. Женщинам, безусловно, ставлю три с минусом. Скажу так, мне даже стыдно за то, как выступают наши женщины, не считая Наталью Непряеву и двух новичков – Нину Дуботолкину и Катю Смирнову. А всё остальное – это, конечно, слёзы.
Что касается мужчин, понятно, у нас есть «Большой хрустальный глобус», это всё супер, но всё равно считаю, что команда в целом сработала на четыре с натянутым плюсом, это объективно», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».
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