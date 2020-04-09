Елена Вяльбе: думаю, до старта сезона всё уже будет хорошо

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала заявление директора по лыжным гонкам Международной федерации лыжных гонок Пьера Миньери о том, что следующий сезон Кубка мира могут отменить из-за пандемии коронавируса.



«Никакой официальной информации об этом нет, представители FIS — такие же люди, как и мы. Как отношусь к такой информации? Думаю, до старта сезона всё уже будет хорошо, настроена оптимистично», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».



Напомним, последние этапы Кубка мира сезона-2019/2020 были отменены из-за пандемии коронавируса. Обладателями «Большого хрустального глобуса» досрочно завершившегося сезона стали россиянин Александр Большунов и норвежка Терезе Йохауг.