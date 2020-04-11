Лыжник Легков организовал поставку защитных экранов для медиков Пересвета

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам депутат Московской областной думы Александр Легков в условиях пандемии коронавируса продолжает помогать врачам. Александр рассказал, что организовал доставку защитных экранов для медиков в МСЧ-94 в Пересвете. В регионах, в том числе в медицинских учреждениях, существует недостаток защитных средств для поддержания режима самоизоляции.



«Узнал о сложной ситуации в МСЧ-94 в Пересвете, где очень нужны средства защиты для врачей, сразу же привёз из Красноармейска профессиональные защитные экраны. Надеюсь, в ближайшие дни удастся помочь ещё и масками. Нынешняя ситуация требует от каждого из нас особого внимания и поддержки тех, кто на передовой в борьбе за здоровье людей», — написал Легков на своей странице в «Инстаграме».

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Александра Легкова.