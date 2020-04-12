Дарио Колонья: готов продолжать карьеру до Олимпиады в Пекине
Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам 34-летний Дарио Колонья не планирует завершать профессиональную карьеру до Олимпиады-2022 в Пекине (Китай).
«У меня по-прежнему есть мотивация, поэтому ещё на два сезона меня точно хватит. Думаю завершить карьеру после зимних Олимпийских игр — 2022. Впрочем, не могу сказать, что принял окончательное решение, ведь никогда не знаешь, что может произойти в будущем.
Может ли помешать пандемия коронавируса? Не знаю, но надеюсь, что нет. Не хочется менять планы», — заявил спортсмен в эфире Ski-Nordique.
Первое олимпийское золото швейцарец выиграл в Ванкувере в 2010 году, последнее — в Пхёнчхане в 2018-м. Четырежды Дарио становился обладателем Кубка мира.
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