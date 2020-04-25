Лыжник Легков организовал раздачу спортивного питания врачам

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам депутат Московской областной думы Александр Легков в условиях пандемии коронавируса продолжает помогать врачам. Он рассказал, что организовал доставку спортивного питания работникам подмосковных больниц.

«Хоть некоторые и ругают меня, что много пишу про свои неспортивные дела и что я не принц Гарри, но эту историю не могу не рассказать. Тем более она частично про спорт.

Сегодня мы начали акцию по раздаче спортивного питания нашим подмосковным медикам. Это то, чем спортсмены укрепляют иммунитет и повышают выносливость, благодаря чему быстро высыпаются и восполняют свои силы. Организовали процесс, пока развезли по трем медучреждениям — в больницы Красноармейска, Пересвета и Сергиево-Посадский роддом. В роддоме вообще отдельная ситуация — здесь не просто пациенты с новым вирусом, тут заражённые роженицы. А это еще и большая психологическая нагрузка. Но правильное специализированное питание помогает справиться и с этим. Знаю это по себе. Впереди другие больницы, поликлиники, медсанчасти», — написал Легков в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Легкова.