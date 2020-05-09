Легков поздравил участников войны Подмосковья, соблюдая дистанцию

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, депутат Московской областной думы Александр Легков рассказал, как передавал подарки и поздравления ветеранам в День Победы в условиях самоизоляции из-за распространения коронавируса.

«Поздравил участников войны Красноармейска, Пересвета и Сергиева Посада с Днём Победы! Время сложное, и пришлось стоять на расстоянии, а где-то даже передавать подарки и поздравления через родственников. Но это не главное — главное, что они есть у нас, а мы у них. Будем беречь и радовать наших ветеранов», — написал Легков на своей странице в «Инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на странице Александра Легкова в «инстаграме».

За последние сутки в России зафиксировано 10 817 новых случаев заражения коронавирусом, и теперь в стране насчитывается 198 676 заболевших. За минувшие сутки выздоровели 5308 человек, общее число выздоровевших теперь составляет 31 916. За сутки умерли 104 человека, общее число — 1827 человек.