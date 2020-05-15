В России за сутки коронавирусом заразилось 10 598 человек, отмечено 113 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 10 598 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 262 843 человека, из которых выздоровело 58 226. Зафиксировано ещё 113 летальных исходов. За всё время скончалось 2418 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 4748

Московская область — 945

Санкт-Петербург — 541

Нижегородская область — 307

Ямало-Ненецкий АО — 115

Саратовская область — 113

Тульская область — 105

Свердловская область — 104

Ивановская область — 101

Челябинская область — 100

Краснодарский край — 99

Калужская область — 98

Республика Дагестан — 97

Рязанская область — 95

Иркутская область — 95

Волгоградская область — 90

Республика Башкортостан — 90

Ростовская область — 89

Владимирская область — 88

Республика Бурятия — 88

Брянская область — 87

Ярославская область — 87

Республика Татарстан — 84

Тамбовская область — 83

Чувашская Республика — 83

Курская область — 80

Белгородская область — 79

Республика Северная Осетия — 72

Кабардино-Балкарская Республика — 71

Новосибирская область — 71

Ульяновская область — 69

Ленинградская область — 66

Орловская область — 65

Смоленская область — 61

Пензенская область — 61

Ставропольский край — 60

Мурманская область — 59

Самарская область — 56

Приморский край — 53

Хабаровский край — 52

Республика Калмыкия — 51

Астраханская область — 50

Пермский край — 50

Красноярский край — 48

Липецкая область — 47

Омская область — 47

Воронежская область — 46

Республика Марий Эл — 45

Тверская область — 44

Тюменская область — 39

Ханты-Мансийский АО — 39

Алтайский край — 38

Республика Ингушетия — 35

Республика Саха (Якутия) — 35

Калининградская область — 33

Архангельская область — 32

Республика Адыгея — 31

Оренбургская область — 30

Республика Мордовия — 27

Карачаево-Черкесская Республика — 26

Чеченская Республика — 26

Республика Тыва — 26

Республика Хакасия — 25

Забайкальский край — 22

Кировская область — 21

Костромская область — 19

Псковская область — 16

Республика Коми — 15

Вологодская область — 15

Новгородская область — 14

Кемеровская область — 14

Камчатский край — 14

Амурская область — 10

Томская область — 9

Курганская область — 8

Магаданская область — 8

Республика Карелия — 6

Удмуртская Республика — 6

Чукотский АО — 6

Республика Крым — 6

Еврейская АО — 4

Севастополь — 3

Ненецкий АО — 2

Республика Алтай — 2

Сахалинская область — 1.