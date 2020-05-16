Командам с темнокожими тренерами и менеджерами в НФЛ могут дать бонус на драфте

На следующей неделе клубы — участники лиги НФЛ (американский футбол) рассмотрят предложение, согласно которому командам с темнокожими тренерами и менеджерами дадут бонус на драфте.
Предложение подразумевает бонус клубу, в случае если он назначит на роль генменеджера темнокожего специалиста. Тогда на следующий год работы менеджера клуб поднимется на 10 мест в третьем раунде драфта. За назначение темнокожего тренера предлагается дать бонус — шесть мест в третьем раунде драфта.
Если же у клуба будут темнокожие генменеджер и тренер, ему будет предоставлен бонус в 16 мест на третьем раунде драфта и, возможно, несколько мест во втором раунде.
Дополнительные бонусы предполагаются в том случае, если генменеджеры или тренеры продолжат работу с клубом на третий сезон.
Предложение будет принято, если 24 владельца клубов НФЛ из 32 проголосуют за него.
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