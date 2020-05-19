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«Россия 24» принесла извинения лыжнику Сергею Устюгову в прямом эфире

«Россия 24» принесла извинения лыжнику Сергею Устюгову в прямом эфире
Другие / Лыжный спорт 0

Телеканал «России 24» в прямом эфире принёс извинения лыжнику Сергею Устюгову за то, что его изображение попало в сюжет о биатлонисте Евгении Устюгове.

«Наш канал ещё в марте первым перешёл в режим самоизоляции. До сегодняшнего дня мы сохраняем режим удалённой работы, в том числе для корреспондентов, ведущих тематических рубрик и редакторов. В таком масштабном и технологически сложном процессе неизбежны досадные накладки.

В прошлую пятницу в нашем эфире вышел материал о биатлонисте Евгении Устюгове, у которого выявили уникальные генетические особенности. Текст из дома писал корреспондент, который не мог лично контролировать процесс монтажа, материал собирался удалённо.

К сожалению, в видеоряд о биатлонисте Устюгове попало изображение двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Сергея Устюгова.

От лица сотрудников «России 24» приносим свои извинения Сергею, об успехах которого на лыжных трассах с гордостью рассказываем в наших выпусках. Желаем Сергею Устюгову новых побед. Всегда рады ему в нашем эфире», – сказал ведущий канала «России 24».

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