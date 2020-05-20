82-летний Карполь установил новый мировой рекорд, отработав 51 год с одной командой

Главный тренер «Уралочки» Николай Карполь сообщил, что он установил новый мировой рекорд по длительности пребывания на своём посту. Карполь уже 51 год отработал с одной и той же командой.
«Мы пока заявку не подавали, но я уже превысил рекорд на один год — отработал 51 год с одной командой», — приводит слова 82-летнего тренера ТАСС.
Ещё в 2017 году Карполь сообщил, что хочет установить новый мировой рекорд. Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса ему необходимо предоставить необходимые документы и доказательства, подтверждающие историческое достижение.
Несмотря на почтенный возраст, Карполь будет тренировать «Уралочку» и в следующем сезоне. Этот клуб он возглавляет с 1969 года.
Минувший волейбольный сезон в России был завершён досрочно в связи с пандемией коронавируса.
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