Российская лыжница Ермошина: не будете принимать допинг — здоровья хватит максимум на год

Российская лыжница Полина Ермошина, завершившая карьеру, рассказала о допинге в спорте. По словам Ермошиной, спортсмены неизменно сталкиваются с допингом.

«Я против допинга для себя. Но, заходя на территорию профессионального спорта, вы заведомо соглашаетесь с этим правилом, хотите того или нет.

Отдаёте своих детей в спорт, будьте уверены: рано или поздно наступит момент, когда вам придётся решать этот вопрос, будете принимать или нет. Если не будете, здоровья хватит хорошо если на год, зависит от вида спорта.

Понимаю, почему люди принимают допинг, почему спортсмены принимают. Понимаю, почему их ловят. Абсолютно точно, в 50% случаев спортсмен не знает, что принимает допинг. Вот такие жестокие люди вокруг нас. Но есть те, кто делает это специально, по программам.

Приходя в профессиональный спорт, ты заведомо соглашаешься с этим. Сейчас другого спорта нет и не будет. У организма есть определённый лимит, который гораздо ниже того результата, который показывают в любом виде спорта», — сказала Ермошина на своём YouTube-канале.