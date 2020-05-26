Вяльбе отреагировала на переход призёра ОИ-2014 Черноусова в сборную Швейцарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала переход российского лыжника Ильи Черноусова в сборную Швейцарии. 33-летний спортсмен, завоевавший бронзовую медаль на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, сменил спортивное гражданство. Его супругой является швейцарка Селина Гаспарин.

«Ничего от швейцарской федерации нам не приходило, но у нас к нему нет никаких претензий: переход был оформлен по всем правилам. Ради бога, пусть бегает, мы не против.

Я знаю, что он находится в ожидании получения швейцарского паспорта. Если его возьмёт к себе швейцарская сборная, то пожалуйста, я ничего против не имею. Может, он даже покажет хорошие результаты.

Поскольку он пропустил Олимпиаду в Корее, ему ничего не мешает выступить за другую сборную на предстоящих Играх», — цитирует Вяльбе ТАСС.

За сборную России Черноусов не выступал с 2016 года.