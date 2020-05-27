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Восьмикратная чемпионка ОИ Марит Бьорген возобновит карьеру и выступит в лыжном марафоне

Восьмикратная чемпионка ОИ Марит Бьорген возобновит карьеру и выступит в лыжном марафоне
Другие / Лыжный спорт 0

Знаменитая норвежская лыжница Марит Бьорген, которая восемь раз становилась сильнейшей на Олимпиаде, выступит в лыжном марафоне «Васалоппет», который состоится в 2021 году. Два года назад спортсменка объявила о завершении карьеры.

«Я два года не выступала на высшем уровне, и мне этого не хватало. Мне любопытно попробовать что-то новое», — приводит слова 40-летней Бьорген Expressen.

Спортсменка не исключила, что пробежит не только «Васалоппет», но и «Марчалонгу».

Бьорген — обладательница наибольшего количества наград в истории зимних Олимпийских игр среди всех спортсменов (15), 18-кратная чемпионка мира (рекорд в истории соревнований), многократная чемпионка Норвегии, четырёхкратная обладательница Кубка мира (2004/05, 2005/06, 2011/12, 2014/15).

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