Восьмикратная чемпионка ОИ Марит Бьорген возобновит карьеру и выступит в лыжном марафоне

Знаменитая норвежская лыжница Марит Бьорген, которая восемь раз становилась сильнейшей на Олимпиаде, выступит в лыжном марафоне «Васалоппет», который состоится в 2021 году. Два года назад спортсменка объявила о завершении карьеры.

«Я два года не выступала на высшем уровне, и мне этого не хватало. Мне любопытно попробовать что-то новое», — приводит слова 40-летней Бьорген Expressen.

Спортсменка не исключила, что пробежит не только «Васалоппет», но и «Марчалонгу».

Бьорген — обладательница наибольшего количества наград в истории зимних Олимпийских игр среди всех спортсменов (15), 18-кратная чемпионка мира (рекорд в истории соревнований), многократная чемпионка Норвегии, четырёхкратная обладательница Кубка мира (2004/05, 2005/06, 2011/12, 2014/15).