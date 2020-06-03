Маркус Крамер: Бьорндален рассказал, как быстрее восстановиться после родов

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, что консультировался со знаменитым норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом в вопросе восстановления спортсменок после родов. В национальную команду после декрета вернулись Юлия Ступак (Белорукова) и Анастасия Кулешова (Седова).
«Я много общался с Бьорндаленом. Он рассказал мне, что нужно делать, чтобы быстрее восстановиться после родов. Его жена Дарья Домрачева всего через четыре месяца выиграла медаль ЧМ. Эту информацию я отправил Белоруковой.
Вы знаете, что Бьорндален — сильный спортсмен, в хорошем смысле даже сумасшедший. Он сумел найти методику для Дарьи, она много тренировалась сразу после рождения ребёнка. Но это не наш случай, такое возвращение слишком быстро», — цитирует Крамера «Матч ТВ».
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