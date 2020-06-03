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«Меня уже сочли предателем». Призёр ОИ-2014 Черноусов — о переходе в сборную Швейцарии

«Меня уже сочли предателем». Призёр ОИ-2014 Черноусов — о переходе в сборную Швейцарии
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Илья Черноусов, недавно перешедший в сборную Швейцарии, посетовал на то, что его сочли предателем.

«Да уже сочли. Но это просто был один человек. Считаю, всё в порядке. Я ведь не первый спортсмен, кто так поступает. Друзья в России восприняли это положительно, даже спросили, почему я не сделал этого раньше», — приводит слова Черноусова TV2.

Также спортсмен рассказал, какие цели перед собой ставит.

«Кубок мира – совсем другая лига. Я намерен взобраться на вершину, но это будет непросто. Цель – выступить за Швейцарию на Олимпиаде», — заявил он.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Черноусов занял третье место в марафоне. Тогда россиянин уступил лишь соотечественникам — Александру Легкову, завоевавшему золото, и Максиму Вылегжанину, ставшему серебряным призёром.

Черноусова со Швейцарией связывает супруга Селина Гаспарин. Швейцарская биатлонистка на Олимпиаде в Сочи завоевала серебряную медаль. У Гаспарин и Черноусова — две дочери.

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