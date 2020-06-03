«Врываемся в новый сезон». Александр Большунов показал видео велотренировки

Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам в общем зачёте россиянин Александр Большунов начал подготовку к новому сезону. На своей странице в «Инстаграме» Большунов выложил видео велотренировки, снятое из машины сопровождения.
«Врываемся в новый сезон», — подписал видео Большунов.
Видео можно посмотреть на странице Александра Большунова в «Инстаграме».
3 июня у группы Юрия Бородавко, в которую входит Большунов, должен был начаться сбор в Малиновке. Но из-за ограничений, наложенных из-за пандемии коронавируса, Архангельская область отказалась принять лыжников.
В группу Бородавко также входят Андрей Собакарёв, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина и Наталия Мекрюкова.
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