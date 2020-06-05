Призёр ОИ лыжница Белорукова будет выступать под фамилией Ступак
Двукратный призёр Олимпийских игр российская лыжница Юлия Белорукова в сезоне-2020/2021 будет выступать под фамилией Ступак. Об этом сообщила сама спортсменка, разместив в «сториз» своего «инстаграма» скриншот с соответствующей страницы на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).
В январе 2020 года у Белоруковой, которая в 2019 году вышла замуж за лыжника Никиту Ступака, родился сын Арсений.
25-летняя Белорукова — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в спринте и эстафете, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в командном спринте, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете. Заслуженный мастер спорта России, лейтенант Вооружённых сил РФ (2018).
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