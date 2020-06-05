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Александр Легков: не хочу, чтобы белые медведи вымирали и дальше

Александр Легков: не хочу, чтобы белые медведи вымирали и дальше
Другие / Лыжный спорт 0

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков во Всемирный день окружающей среды, который отмечается 5 июня, призвал защищать белых медведей.

«Мы надеваем маску, чтобы защитить себя и окружающих людей, так же бережно мы можем относиться к природе… Я не хочу, чтобы белые медведи вымирали и дальше. Как и дальневосточные леопарды, и амурские тигры, и снежные барсы, и ещё около 10 видов прекрасных, но исчезающих животных. Я призываю всех моих друзей, знакомых, подписчиков присоединиться к акции #СпасиСебяСпасиИх #SaveYouSaveThem. И не обязательно в соцсетях, главное — в сердце», — написал Легков на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Александра Легкова в «Инстаграме».

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