Александр Легков: не хочу, чтобы белые медведи вымирали и дальше
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков во Всемирный день окружающей среды, который отмечается 5 июня, призвал защищать белых медведей.
«Мы надеваем маску, чтобы защитить себя и окружающих людей, так же бережно мы можем относиться к природе… Я не хочу, чтобы белые медведи вымирали и дальше. Как и дальневосточные леопарды, и амурские тигры, и снежные барсы, и ещё около 10 видов прекрасных, но исчезающих животных. Я призываю всех моих друзей, знакомых, подписчиков присоединиться к акции #СпасиСебяСпасиИх #SaveYouSaveThem. И не обязательно в соцсетях, главное — в сердце», — написал Легков на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Александра Легкова в «Инстаграме».
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