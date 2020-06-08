Каминский: когда пошла история с ЭПО, мои лыжники даже воду у чужого человека не брали

Новый старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский вспомнил о допинговых скандалах вокруг российских лыжников.

«С 2010 года, когда пошла некоторая история по поводу ЭПО, мои спортсмены даже воду из рук чужого человека не брали – просто боялись. Они боялись даже тех, кому доверяли. Я лично перед Олимпиадой в Ванкувере убеждал Александра Панжинского принимать витамины; потому что мы находились в горах, а без витаминов переносить высоту тяжело.



Давно приучил своих спортсменов к тому, чтоб если они берут препарат – надо проверить срок годности, узнать состав, не является ли это допингом. Даже если получили препарат от врача команды. Где-то это выглядит чрезмерно, но лучше проявить повышенную бдительность.



Вы помните, что отстранения лыжников несколько лет назад имели прежде всего политический характер. Я могу рассказать на примере Петухова и Крюкова. В 2017-м, когда спортсмены встречались с руководством МОК и FIS, к Никите и Лёше подошёл, по-моему, глава финского антидопингового агентства. Он по поручению WADA курировал нашу команду; сам подошёл, его никто не тянул за язык. Его слова: „Я слежу за вами с вашего появления на международных стартах – за всё это время по вашим паспортам у меня не было ни единого вопроса“, — приводит слова Каминского Sports.ru.