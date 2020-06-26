Александр Легков провёл тренировку со сборной России по лыжным гонкам

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал о тренировке со спортсменами сборной России из группы Маркуса Крамера и Сергея Турышева. Вместе с Легковым занимались Глеб Ретивых, Артём Мальцев, Анатолий Волков и Иван Кириллов.

«Для меня тренировки со сборной по лыжным гонкам всегда праздник. Надеюсь, для ребят тоже. И дело даже не только в беговых и силовых — дело в общении, в атмосфере, которая царит в среде лыжников. Ребята, спасибо, и удачной подготовки к сезону!» — написал Легков на своей странице в «Инстаграме».

Фото и видео можно посмотреть на странице Александра Легкова в «Инстаграме».

В комментариях Турышев в шутку обиделся на Легкова: «А с тренером даже не сфотографировался и ни чего не выложил».

«Серёга, твой голос всегда слышно», — ответил Легков.