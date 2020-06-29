Лыжница Анастасия Седова рассказала, чему научилась за первый месяц материнства

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года в эстафете российская лыжница Анастасия Седова поделилась опытом первого месяца материнства. Мужем Анастасии и отцом малышки является лыжник Александр Кулешов. Спортсмены поженились в мае 2018 года.

«За последний месяц я научилась кушать левой рукой, спать сидя, мыться за 2 минуты, очень быстро одеваться и убираться. Поняла, что для нормального существования человеку вполне достаточно 6 часов сна (особенно если они будут в ночное время и без просыпаний), что небольшой беспорядок в доме — это не катастрофа(как я считала раньше) и с ним вполне можно смириться.

Ещё не до конца, но частично так точно, осознала, что жизнь больше никогда не будет прежней и что моя Вселенная умещается всего лишь в одном маленьком человеке», — написала Седова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анастасии Седовой в «Инстаграме».