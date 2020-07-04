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Мать Самуэльссона рассказала о страхах после угроз в адрес Себастиана

Мать Самуэльссона рассказала о страхах после угроз в адрес Себастиана
Другие / Лыжный спорт 0

София Самуэльссон, мать шведского биатлониста Себастиана Самуэльссона, заявила, что испытывала страх после поступления угроз в адрес сына. Напомним, Себастиан активно выступает против допинга в спорте, неоднократно подвергал критике спортсменов из России.

«Не хотела, чтобы Себастиан выходил на старт, не зная, кто ему встретится вдоль трассы», — цитирует Софию Expressen.

Сообщается, что многие угрозы спортсмену были направлены из России, однако София не видит в этом большой проблемы.

«С российскими болельщиками проблем не возникало — они радуются Себастиану и считают его отличным спортсменом», — цитирует Софию Expressen.

Мать биатлониста рассказала, что ей пришлось развестить с мужем по причине её излишнего внимания к Себастиану.

«У нас трое детей, но больше всего внимания я уделяла Себастиану. Конечно, два других ребёнка тоже получали мою любовь, но Себ был фаворитом. Безусловно, другим детям было тяжело, когда их то и дело сравнивали с Себастианом, они постоянно слышали, какой хороший у них брат», — говорит София.

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