Девушка Большунова: Саша всё время просит меня почаще делать тортики

Российская лыжница Анна Жеребятьева, возлюбленная обладателя кубка мира минувшего сезона Александра Большунова, рассказала о любви своего парня к сладкому.
«Открою вам свой маленький секрет. Я очень сильно люблю готовить торты. Хоть и сижу на диете. Саша всё время просит меня почаще делать тортики, но со сборами это не всегда получается.
Я обожаю включить какую-нибудь аудиокнигу и начать готовить. Для меня это прям отдых душой. Я могу погрузиться в себя и начать творить. Больше всего люблю придумать всякие декоры и начинки.
Пишите в комментариях, какой рецепт торта вы бы хотели от меня услышать (фруктовый, шоколадный или низкокалорийный). Хорошего дня», — написала Жеребятьева в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Жеребятьевой.
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