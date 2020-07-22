Девушка Большунова: Саша всё время просит меня почаще делать тортики

Российская лыжница Анна Жеребятьева, возлюбленная обладателя кубка мира минувшего сезона Александра Большунова, рассказала о любви своего парня к сладкому.

«Открою вам свой маленький секрет. Я очень сильно люблю готовить торты. Хоть и сижу на диете. Саша всё время просит меня почаще делать тортики, но со сборами это не всегда получается.

Я обожаю включить какую-нибудь аудиокнигу и начать готовить. Для меня это прям отдых душой. Я могу погрузиться в себя и начать творить. Больше всего люблю придумать всякие декоры и начинки.

Пишите в комментариях, какой рецепт торта вы бы хотели от меня услышать (фруктовый, шоколадный или низкокалорийный). Хорошего дня», — написала Жеребятьева в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Жеребятьевой.