Норвежская лыжница вспомнила о странном допинг-тесте Юлии Чекалёвой на этапе Кубка мира

Норвежская лыжница Мартине Эк Хаген вспомнила о странном допинг-тесте, который россиянка Юлия Чекалёва проходила после победы на этапе Кубка мира в Рыбинске в 2015 году.
«Я хорошо помню тот допинг-тест в Рыбинске. Она проходила его одна. Если бы тогда я знала, какой в этом смысл… Обычно спортсмены дожидаются теста в отдельной комнате с остальными медалистами. Помню, как я была ошеломлена. Сейчас всё это обрело смысл.
Я так и не получила призовые за победу. Это грустно. Деньги не самое главное для спортсменов, но призовые много значат. Чекалёва лишилась медали, но у неё остались деньги. Несмотря на это, я счастлива, что нарушивших правила спортсменов ловят, хоть это и занимает много времени», — приводит слова Хаген Dagbladet.
Напомним, Чекалёва была дисквалифицирована после скандального доклада Ричарда Макларена, а её результаты начиная с Олимпиады в Сочи были аннулированы.
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