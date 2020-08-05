Глава ОКР: допущенные руководством РУСАДА нарушения носят очень серьёзный характер

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал итоги заседания наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). На заседании наблюдательный совет выразил вотум недоверия главе РУСАДА Юрию Ганусу. Набсовет рекомендовал учредителям организации рассмотреть вопрос увольнения Гануса.



«На данный момент могу сказать, что, к глубокому сожалению, наши опасения подтвердились. Члены наблюдательного совета – а это независимый орган, в состав которого входят специалисты, большинство которых рекомендованы и одобрены со стороны ВАДА, – пришли к выводу, что допущенные руководством РУСАДА нарушения носят очень серьёзный характер.



И сегодняшние решения Набсовета, принятые практически единогласно, о недоверии генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу и нецелесообразности его дальнейшего пребывания в этой должности выглядят однозначно», — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР.



56-летний Ганус был утверждён генеральным директором РУСАДА 31 августа 2017 года. Напомним, в одном из телеграм-каналов появились обвинения в адрес Гануса и его сотрудников в злоупотреблении служебным положением, коррупции и нецелевом расходовании средств. Речь шла о 110 млн рублей, якобы присвоенных Ганусом в 2018–2019 годах. Помимо этого его обвинили в фальсификации подписей контрагентов, дополнительных выплатах одним и тем же сотрудникам за совмещение и 11-миллионных тратах на услуги таксопарков.