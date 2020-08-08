Тереза Йохауг не сумела выиграть гонку на лыжероллерном фестивале Blink

На лыжероллерном фестивале Blink в Саннесе (Норвегия) состоялись гонки с раздельным стартом. Мужской старт на дистанции 15 км выиграл Йоханнес Клебо, который всего на 0,2 секунды опередил Ховарда Мосебю, третьим стал Даниэль Сток.

Результат женской гонки на 10 км стал небольшой сенсацией. Победу одержала Тириль Венг, второй финишировала Хелене Мари Фоссесхольм. Тереза Йохауг стала только третьей, отстав от победительницы на 12,1 секунды.

«Люди могут вкладывать в это тот смысл, который захотят, а я буду думать то, что хочу. Зимой в Бейтостолене будут новые соревнования — с лыжами на ногах. Возможно, меня обыграют, не хочу утверждать, что буду первой, но лыжероллеры — не самая моя сильная сторона. Лыжероллеры это лыжероллеры, а лыжи это лыжи, так что я провела хорошую тренировку», — приводит слова Йохауг NRK.