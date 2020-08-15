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Украинский волейболист «Зенита» заявил, что готов выступать за сборную России

Украинский волейболист «Зенита» заявил, что готов выступать за сборную России
Другие / Волейбол 0

Украинский волейболист Дмитрий Пашниций, выступающий за «Зенит», заявил, что готов играть за сборную России. Ранее он получил российское гражданство. 32-летний блокирующий защищает цвета «Зенита» с 2020 года.

«Сборная России? Сначала мне надо получить спортивное российское гражданство, но препятствий этому нет. Спортивное гражданство у меня эстонское, но за сборную Эстонии я не заигран. Разумеется, если вдруг получу вызов в сборную России, приеду по первому зову, но это было бы прям какой-то сказкой — никогда не играть в сборных и сразу попасть в российскую, да еще и в олимпийский сезон. На позиции центрального блокирующего в сборной России выступают классные мастера, конкуренция колоссальная», — цитирует Пашицкого ТАСС.

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