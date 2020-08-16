Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил восьмилетнюю дисквалификацию египетского дзюдоиста Ислама Эль-Шехаби, сообщает Egypt Today.

Шехаби сдал допинг-пробу на чемпионате Египта в январе 2019 года. Тест показал положительный результат. Обстоятельства дисквалификации и нарушения спортсмена не известны. Видимо, он повторно сдал тест и он оказался положительным. Или же в его пробе были обнаружены какие-то серьёзные препараты.

CAS полностью отменил дисквалификацию спортсмена. Кроме того, Эль-Шехаби получит компенсацию в размере 3 тыс. франков. Спортсмен пожертвует всю сумму египетскому антидопинговому агентству.

Эль-Шехаби известен тем, что отказался пожимать руку израильскому спортсмену Ору Сассону на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия).