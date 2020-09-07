Анастасия Седова рассказала, что связывает российских лыжниц—призёров эстафет

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года в эстафете, российская лыжница Анастасия Седова рассказала, что связывает российских лыжниц. Медалистки эстафет на ОИ-2018 и ЧМ-2019 носят одинаковые браслеты, подаренные Натальей Непряевой.

«Как-то раз, очень неожиданно, Наталья сделала подарок для нас с девочками – Юлией Белоруковой и Анной Нечаевской. С того самого дня я ни разу не снимала с руки эту верёвочку. Она стала для меня как напоминанием чего-то важного в жизни. Спасибо», – написала Седова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Анастасии Седовой

В 2018 году вышла замуж за лыжника Александра Кулешова. В начале лета у спортсменов родилась дочь. Из-за беременности Анастасия пропускала сезон-2019/2020. В апреле ФЛГР включила 25-летнюю Седову в состав кандидатов в сборную России на сезон-2020/2021.