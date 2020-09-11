Главный сервисмен Норвегии: запрет фтора может привести к тому, что нас опередит Испания

Главный сервисмен сборной Норвегии Тобиас Даль Фенре поделился мнением о запрете на использование фторсодержащих средств для смазки лыж. Запрет вступит в силу в лыжных гонках и в биатлоне в сезоне-2020/2021.

«У всех есть основания опасаться всех. Поначалу результаты не будут плотными, многое будет зависеть от качества лыжни. Это приведёт к тому, что в топе появятся новые гонщики. И внезапно может оказаться, что Испания нашла решение, которое позволит опередить Норвегию.

Как только стали использовать фтор, мы стали составлять картотеку всех мест, где проводятся гонки Кубка мира. Когда мы едем в Рупольдинг, мы знаем, что именно нужно привезти туда. Теперь надо начинать всё с нуля. Все наши знания и средства, которые мы использовали, больше не нужны.

Я почти уверен, что мы сможем найти хорошие способы смазывать лыжи. Но вдруг другие нашли что-то, что получится сохранить в секрете? Как было тогда, когда появился фтор», — приводит его слова NRK.