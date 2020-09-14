Президент Владимир Зеленский поставил задачу провести Олимпиаду на Украине

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о планах провести Олимпиаду на Украине. Такую задачу, несмотря на колоссальные расходы, поставил президент Владимир Зеленский.

«Президент поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину. Но для этого нужна материально-техническая база. Сейчас смотрим, возможно это или нет. Если возможно, то что нужно построить.

Президент неделю назад сказал мне дать техническое задание, что нужно для Олимпийских игр. Сейчас готовим. Дадут нам Олимпиаду или нет — уже другой вопрос. Главное, мы снова будем строить спортивные объекты, на которых потом будут тренироваться украинцы.

Насколько уместна Олимпиада для бюджета Украины? Так мы никогда ничего не проведём. Почему нет? Почему не провести всемирную Универсиаду? Почему не провести чемпионат мира? Это же приезжают иностранцы, привозят деньги. Это же толчок в инфраструктуре – гостиницы, спортивные объекты. Если с умом подойти и построить объекты, которые не будут простаивать.

У нас же президент Федерации по прыжкам в воду Игорь Владимирович Лысов построил бассейн. Каждый год проводят чемпионаты мира по юниорам или по взрослым, чемпионаты Европы. У нас есть потенциал. Вот мы провели Евро-2012. Вы видели, как нация объединилась? Супер! Как все болели, как бы кому-то ни было плохо. Президент поставил задачу — будем её выполнять», — приводит слова Гутцайта Tribuna.com.